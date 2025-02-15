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Экзотические страны, где можно найти гостиничные номера от 500 рублей за ночь

1:56
Экономика

Путешествия не обязательно должны быть дорогими: в мире есть множество удивительных мест, где можно найти недорогое жилье, вкусную еду и разнообразные развлечения по доступным ценам.

Номер в отеле
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Corinthia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Номер в отеле

Редакция Femina.ru подготовила подборку направлений, идеально подходящих для бюджетных путешественников. Однако стоит учитывать, что цены на авиабилеты и отели зависят от сезона, даты бронирования и текущих акций.

Тунис — бюджетный вариант для тех, кто мечтает о пляжном отдыхе.  Помимо морского побережья, стоит посетить руины древнего Карфагена, а также курортные города Хаммамет и Монастир.

Вьетнам — одно из самых доступных направлений в Юго-Восточной Азии. Двухместный номер здесь обойдется всего в 800-1000 рублей за ночь. Авиабилеты в зависимости от сезона варьируются от 43 000 до 72 000 рублей. Отсюда легко добраться до живописного залива Халонг или загадочной дельты реки Меконг.

Таиланд — несмотря на высокие цены в Бангкоке и на Пхукете, на островах Пхи-Пхи можно найти отличные варианты проживания по 10 долларов за ночь. 

Шри-Ланка — страна чайных плантаций, древних храмов и райских пляжей. В живописном портовом городке Тангалле можно остановиться всего за 800 рублей за ночь.

Филиппины — настоящий рай для любителей природы. Остров Палаван славится своими потрясающими пляжами, а бюджетные отели предлагают ночлег всего за 500 рублей. 

Боливия — одно из самых дешевых направлений Южной Америки. Здесь находятся соляная пустыня Уюни, озеро Титикака и самая высокогорная столица мира Ла-Пас. Стоимость проживания здесь начинается от 1 500 рублей за ночь.

Уточнения

Гости́ница оте́ль (от фр. hôtel) — здание для временного проживания.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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