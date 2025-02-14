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Экономист спрогнозировал весенний рост цен в России

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Экономика

Кандидат экономических наук Николай Кульбака предупредил, что весной в России ожидается новое повышение цен, и на продукты питания тоже.

Концепция экономики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Концепция экономики

В интервью изданию News.ru он отметил, что "целесообразно ожидать роста цен уже в весенний период, и он может быть значительным".

Кульбака объяснил, что в этом году запланированы высокие объемы бюджетных расходов, которые совпадут с увеличением налогов. Он подчеркнул, что государственные расходы создают дополнительное давление на рынки, увеличивая спрос.

Экономист также отметил нехватку импортных товаров на рынке. В результате ожидается подорожание продуктов питания, зависящих от импорта, что приведет к росту цен на отечественные товары из-за увеличенного спроса на них.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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