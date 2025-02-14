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Hyundai, Samsung и LG готовятся к возвращению в Россию

1:11
Экономика

Hyundai планирует принять решение о выкупе своего завода до конца текущего года, при этом Samsung и LG готовятся возобновить производственную деятельность в России.

Автомобиль Hyundai Palisade
Фото: commons.wikimedia.org by Benespit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль Hyundai Palisade

До 2022 года корейские компании занимали значительную долю на российском рынке автомобилей, бытовой техники и судостроения, но вернуть свои позиции им будет сложно из-за китайских брендов, которые быстро заняли освободившиеся ниши, передает yamal-media.ru со ссылкой на Ренхап.

Агентство также напомнило, что Hyundai Motor Company вошла на российский рынок в 2007 году, построив завод в Санкт-Петербурге. В 2020 году компания приобрела завод GM в том же городе, который имел годовую производственную мощность 100 тысяч единиц. Это привело к тому, что объем производства Hyundai Motor Company в 2021 году достиг 234 тысяч автомобилей.

В 2021 году Kia и Hyundai заняли первые два места в рейтинге самых продаваемых иномарок в России.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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