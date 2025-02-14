Трамп требует уменьшить штат посольств США по всему миру

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Администрация президента Дональда Трампа обратилась к посольствам США по всему миру с просьбой подготовиться к сокращению сотрудников.

Фото: commons.wikimedia.org by Gennady Grachev from Moscow, Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Посольство США в Москве, на Новинском бульваре

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на Reuters. Это действие является частью усилий президента-республиканца по реформированию американского дипломатического корпуса.

Некоторым посольствам предложено рассмотреть сокращение штата на 10% как среди сотрудников из США, так и среди местных работников. Списки сотрудников должны быть отправлены в Госдепартамент к 14 февраля, после чего будут приняты дальнейшие решения.

В посольствах США работают как дипломаты, так и местные сотрудники. По информации Национального музея американской дипломатии, большинство работников посольств составляют граждане принимающей страны.

Уточнения

Посо́льство — дипломатическое представительство, возглавляемое послом.





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