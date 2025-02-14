Водители Uber, Addison Lee и Bolt требуют справедливой оплаты труда

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Великобритании тысячи водителей такси отказались от работы в День святого Валентина с 16:00 до 22:00, требуя повышения зарплаты, улучшения условий труда и безопасности.

Фото: Wikipedia by Elekes Andor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Uber

Акция проходит при поддержке Независимого профсоюза работников Великобритании (IWGB), передает The Guardian.

После решения Верховного суда в 2021 году, признавшего водителей Uber работниками с правами на отпуск и оплату больничных, компания снизила тарифы, чтобы сократить расходы. Водители сталкиваются с высокими расходами на страховку, налоги, топливо и другие необходимые платежи.

30-летний Айзек Мохаммед из Кардиффа, отмечает, что за последние два года ситуация с выплатами ухудшилась, и сейчас некоторые поездки стоят менее 1 фунта стерлингов за милю, тогда как раньше цена могла достигать 3 фунтов стерлингов.

Саймон Уэйт начал работать водителем на частном извозе в 2017 году. В последние годы ему нужно больше часов, чтобы зарабатывать на жизнь. Если раньше для получения 1000 фунтов стерлингов (более 113 000 руб.) в неделю ему нужно было около 50 часов, то теперь требуется около 70.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.





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