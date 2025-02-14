Опустошённые хранилища: как морозы ставят под угрозу отопительный сезон на Украине

Компании Украины уже максимально используют почти опустевшие газовые хранилища и импортируют топливо по рекордно высоким ценам. Холода ожидаются еще как минимум полторы недели, и остается неясным, хватит ли украинских запасов, передает EADaily.

Фото: Creative Commons by by ReubenGBrewer, by ReubenGBrewer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Природный газ

С 12 февраля Украина начала активно отбирать газ из хранилищ, достигнув максимума в 77 миллионов кубометров в сутки, что снова угрожает опустошить запасы до конца отопительного сезона. Заполненность хранилищ на этой неделе снизилась до 8,6%, а запасы активного газа сократились до 2,6 миллиарда кубометров. При текущих темпах отбора это означает, что остатки могут закончиться к середине марта.

Увеличение отбора газа началось с 4 февраля, когда российская армия начала наносить удары по объектам газодобычи на Украине, что также усилило спрос. Метеорологи прогнозируют, что морозы продлятся еще не менее полутора недель, с температурами в Киеве от минус 7 до минус 11 градусов.

Несмотря на прежние обещания "Нафтогаза" провести отопительный сезон на собственном газе, Украине пришлось начать закупки на иностранных рынках по рекордным ценам. Импорт газа, по данным оператора ГТС Украины, увеличился с 21 миллиона кубометров 13 февраля до 23,4 миллиона 14 февраля.

Екс-глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон отметил, что "Укртрансгаз" импортирует газ по высоким ценам — 32,32 тыс. грн (примерно $790) за тысячу кубометров без НДС и планирует закупить еще 75 миллионов кубометров. Он критикует руководство "Нафтогаза" за неэффективные действия, указывая на опасения по поводу таких высоких закупок.

Теоретически, Украина может пройти отопительный сезон, если погода будет способствовать этому, но вопрос заполнения газовых хранилищ к следующей зиме остается актуальным. Для этого потребуется около 3 миллиардов кубометров газа, стоимость которых сейчас составляет минимум $1,65 миллиарда.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.





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