Больше не второй хлеб: в Белоруссии снижается потребление картофеля

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Белоруссии зафиксировано значительное снижение потребления картофеля — за последние 10 лет жители страны стали употреблять его гораздо меньше, сообщает ТАСС.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Картошка

По словам премьер-министра республики Романа Головченко, эта тенденция связана с изменением пищевых привычек, ростом доходов населения и популяризацией здорового образа жизни.

Согласно данным, за это время потребление фруктов и овощей в стране выросло на 30%. Например, зимой белорусы стали есть огурцы в 1,6 раза больше, чем раньше.

Снижение спроса на картофель негативно сказалось на сельском хозяйстве.

Белорусские фермеры жалуются, что производство картофеля стало нерентабельным: рост цен на удобрения, топливо и запчасти делает его выращивание убыточным. В ответ на это правительство ввело лицензирование экспорта картофеля за пределы страны, чтобы стабилизировать рынок.

При этом в России также наблюдаются изменения на картофельном рынке. Рост цен на корнеплод на 92% связан не только с неурожаем, но и с тем, что в предыдущие годы картофель был слишком дешевым.

Белорусские аграрии продолжают испытывать трудности, однако снижение потребления картофеля в стране, судя по всему, является долгосрочной тенденцией, которая связана с изменением рациона и предпочтений населения.

Уточнения

Белару́сь или Белору́ссия (бел. Беларусь, МФА: ), официально Респу́блика Белару́сь - государство в Восточной Европе. Население на 1 января 2024 года составляет 9 155 978 человек, территория — 207,6 тыс. км². Занимает 97-е место по количеству населения и 84-е — по территории в мире. Столица и самый крупный город государства — Минск. Государственные языки — белорусский и русский.





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