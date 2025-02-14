Электрошок — счета за электричество в России взлетели до астрономических значений

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 января 2025 года в России вступили в силу новые тарифы на электричество, что привело к значительному увеличению сумм в платежках для владельцев частных домов.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Kiona Miller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ счетчик электроэнергии

По данным SHOT ПРОВЕРКА, тарифы возросли в 2,5, а в некоторых случаях даже в три раза.

Например, жители Ямало-Ненецкого автономного округа столкнулись с платежками от 35 до 50 тысяч рублей, тогда как в Краснодарском крае суммы достигают 30 тысяч рублей даже с учетом более мягкой зимы. В декабре за такой же объем электроэнергии платили почти в 2,5 раза меньше, пишет "Царьград".

В Подмосковье хозяйка 90-метрового дома должна заплатить 23 тысячи рублей за январь, в то время как ранее её счета составляли около 10 тысяч рублей. При этом она лишь поддерживает тепло в доме, так как в нем не проживает.

Новые тарифы особенно ударили по тем, кто отапливает свои дома электричеством, так как в их населенных пунктах газификация либо отсутствует, либо невозможна. Владельцы пытаются оспорить новые высокие тарифы, но сталкиваются с трудностями из-за сложных процедур оформления справок и подтверждающих документов.

Рост сумм в платежках объясняется введением новой системы оплаты электроэнергии, которая предполагает дифференцированные ставки: чем выше потребление, тем дороже киловатт-час. Эта система введена в большинстве регионов России.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.



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