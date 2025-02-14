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Пора менять профессию? Минтруд рассказал, кто скоро останется без работы

1:15
Экономика

Министерство труда и социальной защиты прогнозирует снижение потребности в государственных служащих и продавцах к 2029 году. По данным ведомства, в ближайшие четыре года именно эти профессии столкнутся с наибольшим спадом спроса, пишет РБК.

Прилавок с жевательными резинками
Фото: commons.wikimedia.org by Nsbalce, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Прилавок с жевательными резинками

В особенности это коснётся сферы торговли, где занято около 13,26 млн человек. Ожидается, что к 2029 году количество работников в этой отрасли сократится на 233 тысячи человек.

Одновременно на рынке труда сохраняется дефицит кадров, связанный с демографическим спадом и сокращением миграционного притока. По мнению экспертов, в 2025 году наибольший спрос будет на специалистов в обрабатывающей промышленности (540 тыс. вакансий), транспорте (260 тыс.), здравоохранении (270 тыс.) и IT-сфере (170 тыс.).

Такие изменения говорят о глобальном переформатировании рынка труда, где востребованность профессий всё больше зависит от технологических изменений и экономических приоритетов страны.

Уточнения

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере демографии, труда, качества и уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного обеспечения, включая негосударственное пенсионное обеспечение, социального страхования, условий и охраны труда, социальной защиты, социального обслуживания и социального обеспечения, а также по управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг в установленной сфере деятельности.

 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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