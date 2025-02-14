Исторический минимум: Центробанк заявил о рекордно низкой безработице в России

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центробанк России сообщил, что уровень безработицы в стране остаётся рекордно низким. Об этом пишет ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org by Dustin M. Lemelin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Офис

Несмотря на это, работодатели становятся осторожнее при найме сотрудников, а рост зарплат опережает рост производительности труда. По данным регулятора, в некоторых отраслях спрос на рабочую силу начал снижаться, а часть специалистов переходит в другие сектора экономики.

Эксперты ЦБ отмечают, что такие тенденции способствуют возвращению экономики к более сбалансированному развитию. В то же время правительство обсуждает изменения в сфере жилищного кредитования: рассматривается возможность отсрочки внедрения нового ипотечного стандарта, который может ограничить использование субсидий от застройщиков и повлиять на развитие рынка недвижимости.

Уточнения

Безрабо́тица - наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться, но не могут найти работу. Согласно методологии Международной организации труда (МОТ) к безработным относят людей трудоспособного возраста, которые не имеют работы в течение некоторого периода времени, способны трудиться и предпринимают усилия по поиску работы, но не могут найти ее.



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