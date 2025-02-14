Работу найдут 4000 человек: в Кемеровской области появится новая экономическая зона

В Кемеровской области стартует новый масштабный проект — создание особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа "Горная Шория". Об этом сообщает портал объясняем. рф.

Фото: Фото Кирилла Янчицкого by Кирилл Янчицкий is licensed under Pravda.Ru Западная Сибирь

ОЭЗ расположится на юге региона, в Таштагольском районе, среди живописных горных ландшафтов. В рамках проекта планируется строительство горнолыжного комплекса, гостиниц и спортивных объектов.

Общий объём инвестиций в развитие зоны составит более 40 миллиардов рублей, что приведёт к созданию свыше 4 тысяч новых рабочих мест. Государство предлагает инвесторам выгодные условия: налоговые льготы, снижение арендных платежей и таможенные преференции.

Такой проект полностью вписывается в стратегию развития Кемеровской области, ориентированную на развитие туризма и экономики. Новая зона станет не только точкой притяжения туристов, но и важным шагом к укреплению инвестиционного климата в регионе.

Уточнения

Ке́меровская о́бласть — Кузба́сс (также Ке́меровская о́бласть или Кузба́сс) — субъект Российской Федерации, расположенный на юге Западной Сибири. Входит в состав Сибирского федерального округа, является частью Западно-Сибирского экономического района.





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