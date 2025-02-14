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Производим свои автокомпоненты и держим курс на Восток — автопром России в новых реалиях

1:52
Экономика

В условиях введения западных санкций против России автопроизводственный сектор претерпевает трансформацию.

Автоваз
Фото: wikimapia by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автоваз

Алексей Серёженкин, заместитель исполнительного директора Ассоциации "Объединение автопроизводителей России", поделился мнением с Newsinfo.ru о влиянии санкций на разработку и производство автомобилей в стране.

Санкции значительно изменили ландшафт автомобильной промышленности, заставив российские компании начать производить компоненты, которые ранее импортировались из Европы. Это создает вызовы, но одновременно служит катализатором для обновления и развития отрасли, включая активное сотрудничество с восточными партнерами. Переориентация на новые рынки и поставщиков становится необходимостью, что в будущем может привести к созданию более устойчивой промышленной базы. 

Говоря о конкурентоспособности российских автомобилей на внутреннем рынке, Серёженкин отмечает, что спрос остается стабильным. Российские марки, такие как "АвтоВАЗ", находятся в своей ценовой категории, что помогает сегментировать рынок и удерживать спрос несмотря на сложные условия. Однако, по его словам, ситуация далеки от идеала, и отрасль сталкивается с увеличением издержек и нехваткой кадров.

Серёженкин подчеркивает, что кадровые проблемы напрямую связаны с производственными процессами, и для их решения необходимы квалифицированные специалисты и новые подходы в образовании.

Несмотря на сложности, Алексей Серёженкин уверен в способности российской автомобильной промышленности выстоять и победить, подчеркивая, что каждая сложная ситуация может стать шансом для роста, если подходить к решениям мудро и адаптироваться к новым реалиям.

Уточнения

«АвтоВАЗ» — советская и российская автомобилестроительная компания. Крупнейший производитель легковых автомобилей в Восточной Европе.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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