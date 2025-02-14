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Тест на ощупь: вот как распознать фальшивую денежную купюру

2:42
Экономика

Председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция КПРФ), член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов рассказал, как распознать фальшивую купюру и безопасно избавиться от неё, не нарушая закон.

Рубли
Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Рубли

По его словам, уровень поддельных банкнот в России достиг минимального значения за последние годы благодаря усилению защиты банкнот, развитию банковских технологий и увеличению доли безналичных расчетов. Тем не менее риск столкнуться с фальшивкой остаётся, пишет ТАСС.

Как отметил эксперт, настоящие купюры обладают рядом признаков, которые позволяют отличить их от подделок. Во-первых, они имеют ощутимый рельеф на некоторых элементах, которые должны чувствоваться на ощупь. Во-вторых, водяной знак на просвете должен быть плавным и детализированным, а не слишком контрастным или размытым. Металлизированная нить, встроенная в бумагу, при наклоне выглядит как цельная темная полоса, а при просвечивании показывает повторяющиеся символы. Сложные оптические эффекты, такие как кипп-эффект (изображения при наклоне кажутся движущимися) и муаровые узоры (радужное мерцание), также являются надежным способом выявления подделки.

Гаврилов подчеркнул, что при обнаружении подозрительной купюры важно избегать попыток расплатиться ею, так как это может быть квалифицировано как сбыт поддельных денег и повлечь уголовную ответственность по статье 186 УК РФ.

Если фальшивка выявлена в магазине, следует потребовать ее возврата и самостоятельно передать в банк или полицию для экспертизы. Чтобы избежать обвинений в умышленном распространении подделки, необходимо предоставить информацию о месте, где была получена купюра. Если деньги были сняты в банкомате, выписка о снятии наличных может подтвердить их происхождение.

Он также отметил, что сокращение наличного оборота, техническое совершенствование и улучшение систем контроля стали основными причинами снижения уровня фальшивомонетничества.

В 2024 году в России было выявлено более 8 тысяч поддельных купюр, среди которых чаще всего подделываются банкноты номиналом 5 000 рублей (64%) и 1 000 рублей (27%). Несмотря на это, важно оставаться внимательными, так как вероятность попадания подделки в кошелек полностью исключить нельзя.

Уточнения

Фальшивомонетчики — люди, занимающиеся фальшивомонетничеством.

Уголо́вный ко́декс Росси́йской Федера́ции (УК РФ) — основной источник уголовного права и единственный нормативный акт, устанавливающий преступность и наказуемость деяний на территории Российской Федерации.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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