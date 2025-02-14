Золото или валюта: куда россиянам вкладывать деньги на фоне падения доллара

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев считает, что текущая экономическая ситуация делает золото более привлекательным вложением, чем доллар.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стопки монет на столе

По мнению эксперта, на фоне снижения курса доллара по отношению к рублю инвестиции в американскую валюту сейчас нецелесообразны. Разуваев подчеркнул, что золото, торгуемое с привязкой к доллару, представляет собой более стабильный актив.

Он отметил, что снижение стоимости доллара связано с отсутствием трендов на рынке золота, в отличие от валютного рынка, пишет "Лента.ру".

Эксперт предположил, что действия американской администрации, включая агрессивную геополитическую политику, могут способствовать росту цен на золото.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.



Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.