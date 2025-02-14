Золото или валюта: куда россиянам вкладывать деньги на фоне падения доллара

Экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев считает, что текущая экономическая ситуация делает золото более привлекательным вложением, чем доллар.
По мнению эксперта, на фоне снижения курса доллара по отношению к рублю инвестиции в американскую валюту сейчас нецелесообразны. Разуваев подчеркнул, что золото, торгуемое с привязкой к доллару, представляет собой более стабильный актив.
Он отметил, что снижение стоимости доллара связано с отсутствием трендов на рынке золота, в отличие от валютного рынка, пишет "Лента.ру".
Эксперт предположил, что действия американской администрации, включая агрессивную геополитическую политику, могут способствовать росту цен на золото.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.
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