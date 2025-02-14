Война только начинается: Запад продолжит вводить санкции против России

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз намерен продолжать введение санкций против энергетического сектора России, независимо от позиции и планов Соединённых Штатов. Об этом заявила представитель Европейской комиссии Паула Пинью на пресс-конференции в Брюсселе.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Санкции

Пинью подчеркнула, что у неё отсутствуют данные о возможных шагах Вашингтона в отношении российской энергетики, но ЕС активно работает над санкционными мерами. По её словам, сейчас обсуждается уже шестнадцатый пакет ограничений, который также включает энергетику.

Ранее Швейцария, поддержавшая пятнадцатый пакет антироссийских санкций Евросоюза, продемонстрировала свою солидарность с европейской политикой.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.



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