Новые пошлины Трампа очень сильно ударили по Европе

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Промышленное производство в странах еврозоны продемонстрировало более значительное снижение, чем предполагалось ранее.

Фото: commons.wikimedia.org by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дональд Трамп

Согласно данным, объёмы производства в 20 странах региона сократились в декабре на 1,1% по сравнению с ноябрем. Ожидалось, что спад составит лишь 0,6%. Основными причинами такого снижения стали показатели Германии и Италии: в этих странах производство уменьшилось на 2,9% и 3,1% соответственно.

Экономисты отмечают, что это очередной сигнал о том, что двухлетний спад в промышленности продолжается. Сектор сталкивается с множеством проблем, включая высокие цены на энергию, слабый спрос из Китая, растущую конкуренцию на мировом рынке и кризис в автомобильной индустрии.

Кроме того, потребители предпочитают экономить деньги, реагируя на тревожные новости о состоянии промышленности, которая является основным работодателем в регионе, пишет Reuters.

Дополнительной угрозой для европейской промышленности могут стать новые пошлины, введённые США против Китая. Эти ограничения вынуждают китайских производителей искать альтернативные рынки, и их товары, направленные в Европу, способны вытеснить продукцию местного производства.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.



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