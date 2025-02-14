Сбер: россияне до 24 лет зарабатывали на 20% больше в прошлом году

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году россияне до 24 лет отметили значительный рост зарплат — в среднем на 20,2% по сравнению с 2023 годом.

Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Согласно исследованию "Сбераналитики" и публикации ТАСС, в среднем молодежь зарабатывала 68,4 тысячи рублей в месяц. Наименьший рост зарплат наблюдается у пенсионеров старше 65 лет, у которых доходы увеличились лишь на 13,6% и составили в среднем 73,6 тысячи рублей.

Наиболее высокие зарплаты в 2024 году были у работников в возрасте 35-44 лет — 95,8 тысячи рублей (рост на 18,2%) и 25-34 лет — 92,6 тысячи рублей (рост на 18,8%).

Эксперты "Сбераналитики" предположили, что тенденция к выравниванию темпов роста доходов среди различных возрастных групп сохранится. Компании стремятся удержать опытных и квалифицированных сотрудников, предлагая не только повышение зарплат, но и нематериальные стимулы.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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