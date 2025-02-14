Кофе в 2025 году: что ждать от цен и качества

2:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2025 году россиян ожидает подорожание кофе.

Фото: commons.wikimedia.org by Rab Fyfe, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Чашка кофе

Ирина Бабина, бренд-директор компании LAST WISH, сообщила о семи ключевых тенденциях на российском кофейном рынке, пишет Газета.Ru.

Рост и корректировка цен

Основные факторы, влияющие на цены, включают инфляцию, курс рубля и стоимость кофе на мировых рынках. Из-за возросшей популярности арабики наблюдается нехватка робусты, в результате чего цены на эти сорта сравнялись.

Поиск новых поставщиков

Санкции и ограничения на импорт ведут к поиску альтернативных источников, включая поставки из Азии и Африки, а также увеличение доли российских производителей.

Тренд на экологичность

В 2025 году потребители будут все чаще выбирать кофе с маркировкой "organic", что означает отсутствие использования химических компонентов на плантации.

Рост спроса на безкофеиновый кофе

Это связано с растущим интересом к осознанному потреблению и здоровому образу жизни. Безкофеиновый кофе становится все более популярным даже среди молодежи.

Цифровизация кофе

Автоматизация и роботизация продолжают развиваться как в производстве, так и в приготовлении кофе. Все больше кафе переходят на инновационные системы с точной дозацией.

Популяризация альтернативных методов заваривания

С ростом интереса к кофейной культуре увеличивается востребованность нестандартных способов приготовления, таких как кемекс и аэропресс.

Рост потребления и e-commerce

Россия останется одним из крупнейших потребителей кофе, с акцентом на online-продажи дорогих экстра-сортов. Потребители становятся более требовательными к качеству, что сводит к выигрышу тех, кто предложит лучшее качество по разумной цене и быструю доставку.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.



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