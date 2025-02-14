Кофе в 2025 году: что ждать от цен и качества

В 2025 году россиян ожидает подорожание кофе.
Ирина Бабина, бренд-директор компании LAST WISH, сообщила о семи ключевых тенденциях на российском кофейном рынке, пишет Газета.Ru.
Рост и корректировка цен
Основные факторы, влияющие на цены, включают инфляцию, курс рубля и стоимость кофе на мировых рынках. Из-за возросшей популярности арабики наблюдается нехватка робусты, в результате чего цены на эти сорта сравнялись.
Поиск новых поставщиков
Санкции и ограничения на импорт ведут к поиску альтернативных источников, включая поставки из Азии и Африки, а также увеличение доли российских производителей.
Тренд на экологичность
В 2025 году потребители будут все чаще выбирать кофе с маркировкой "organic", что означает отсутствие использования химических компонентов на плантации.
Рост спроса на безкофеиновый кофе
Это связано с растущим интересом к осознанному потреблению и здоровому образу жизни. Безкофеиновый кофе становится все более популярным даже среди молодежи.
Цифровизация кофе
Автоматизация и роботизация продолжают развиваться как в производстве, так и в приготовлении кофе. Все больше кафе переходят на инновационные системы с точной дозацией.
Популяризация альтернативных методов заваривания
С ростом интереса к кофейной культуре увеличивается востребованность нестандартных способов приготовления, таких как кемекс и аэропресс.
Рост потребления и e-commerce
Россия останется одним из крупнейших потребителей кофе, с акцентом на online-продажи дорогих экстра-сортов. Потребители становятся более требовательными к качеству, что сводит к выигрышу тех, кто предложит лучшее качество по разумной цене и быструю доставку.
Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.