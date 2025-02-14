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Когда банк может потребовать досрочного погашения ипотеки: важные моменты

1:15
Экономика

Согласно закону, существуют четкие основания, по которым банк может требовать досрочного погашения ипотечного кредита.

Кошелёк
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошелёк

Как рассказала "Прайм" Венера Шайдуллина, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова, это не связано с обесцениванием залогового жилья.

Банк имеет право на такое требование в случае нецелевого использования кредитных средств, систематических задержек платежей (более 60 дней в последние полгода) и отказа от обязательного страхования залогового имущества в течение 30 дней. Смена работы или ухудшение финансового положения заемщика не являются законными основаниями для требований банка. Если банк настаивает на досрочном погашении по таким причинам, заемщик может оспорить действия банка.

Если банк все же предъявляет требование о погашении, заемщик имеет 30 дней на добровольное погашение всей суммы. Возможности легального урегулирования ситуации включают ипотечные каникулы или реструктуризацию долга, но для этого необходимо сотрудничество с банком и внимательное изучение договора при получении кредита.

Уточнения

Заёмщик — сторона по кредитным отношениям, получающая кредит и принимающая на себя обязательство возвратить в установленный срок ссуженную стоимость и уплатить процент за время пользования ссудой.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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