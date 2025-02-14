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Почему KPI Agro пытается продать свой бизнес

1:10
Экономика

Агрохолдинг KPI Agro, основанный Сергеем Габестро, сооснователем SuperJob, имеет задолженность перед кредиторами в размере 1 млрд рублей и находится на грани банкротства.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Холдинг, занимающийся выращиванием пшеницы, кукурузы и сои в Поволжье, столкнулся с финансовыми трудностями.

В начале февраля 2025 года ООО "Агромаркет" подало заявление о банкротстве в отношении ООО "Агрохолдинг КиПиАй", основного юридического лица KPI Agro, в Арбитражный суд Нижегородской области. По информации источника на аграрном рынке, компания на протяжении последних трех лет пытается продать свой бизнес из-за нехватки инвестиций.

Чистая прибыль холдинга за 2023 год снизилась более чем на 30%, составив 70 миллионов рублей. Оценка бизнеса всего холдинга составляет около 1,5 миллиарда рублей, хотя во время переговоров с потенциальными покупателями обсуждались суммы почти на 50% выше этой оценки, передает "Ъ".

Уточнения

Хо́лдинг (от англ. holding «удерживание, владение») — структура коммерческих организаций, включающая в себя материнскую компанию и ряд более мелких (дочерних) компаний, которые она контролирует.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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