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Снижение курса доллара: что это значит для покупателей

1:23
Экономика

Несколько российских обменников прекратили свою деятельность из-за резкого падения курса доллара, который снизился почти на 5% на бирже.

Магазин
Фото: freepik.com by jcomp is licensed under Free More info
Магазин

По мнению доцента Финансового университета при Правительстве РФ Петра Щербаченко, такое падение курса доллара может оказать положительное влияние на потребителей, пишет tmn.aif.ru.

Укрепление рубля сделает импортные товары более доступными для российских покупателей. Если компании не увеличат свои наценки, это может привести к снижению цен на импортные товары, такие как электроника и одежда. Однако стоит учесть, что часть товаров была приобретена по более высокому курсу 2-3 месяца назад, поэтому их цены останутся прежними.

В целом, снижение курса доллара поможет уменьшить затраты на импортные товары и комплектующие, что может снизить цены на некоторые позиции, особенно из других стран. Щербаченко также отметил, что цены на товары формируются в зависимости от спроса и предложения; если спрос снизится, это может способствовать дальнейшему снижению цен. Ожидается, что новые импортные товары могут подешеветь на 5-8% в соответствии с падением курса доллара на 8,43% за месяц.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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