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Соглашение с ОАЭ о налогах: важный шаг для укрепления экономических связей с Россией

Мишустин одобрил соглашение с ОАЭ об избежании двойного налогообложения
Экономика

Правительство России под руководством премьер-министра Михаила Мишустина поддержало проект двустороннего соглашения с Объединёнными Арабскими Эмиратами, направленного на ликвидацию двойного налогообложения. Соответствующее распоряжение размещено на официальном портале правовой информации.

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Фото: president.tatarstan.ru by Пресс-служба Президента Татарстана, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Согласно документу, утверждённый проект был подготовлен Министерством финансов РФ при согласовании с МИД, Минэкономразвития, Минюстом и ФНС. Инициатива также прошла предварительное обсуждение с представителями ОАЭ. Основная цель соглашения — регулирование налогов на доходы и капитал, а также минимизация случаев уклонения от их уплаты.

Минфин получил поручение организовать переговоры с эмиратской стороной. В случае достижения консенсуса ведомство уполномочено подписать документ от имени российского правительства. Это шаг стал частью усилий по укреплению экономических связей между странами, особенно на фоне активизации сотрудничества в энергетике, инвестициях и технологических секторах.

Уточнения

Объединённые Ара́бские Эмира́ты (араб. الإِمَارات العربِيَّة المُتَّحِدة‎ [al ʔimaːˈraːt al ʕaraˈbijːa al mutˈtaħida], англ. United Arab Emirates; сокращённо — Ара́бские Эмира́ты или просто Эмира́ты, аббревиатура — ОАЭ) — федеративное государство на Ближнем Востоке, состоящее из семи эмиратов (араб. إِمَارَاتُ‎ [имара́т], ед.ч. إِمَارَة‎ [има́ра]), каждый из которых представляет собой государство — абсолютную монархию: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Фуджейра и Шарджа.
 

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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