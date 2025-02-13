Условия для возвращения западного бизнеса в Россию уже формируются

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прогнозирует, что основная часть западных компаний может вернуться в Россию к 2030 году.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Офисные работники

В разговоре с сайтом Москва 24 он отметил, что текущая геополитическая и экономическая ситуация остается неопределенной, но уже появляются первые признаки урегулирования ряда вопросов.

Эксперт подчеркнул, что российский рынок представляет собой удобную площадку для зарубежного бизнеса с точки зрения логистики и доходности. Он отметил, что, хотя в настоящее время существуют трудности, связанные с политической конфронтацией и международными нормами, в будущем начнется процесс мирных дипломатических переговоров, благодаря которым компании смогут вернуться.

По его мнению, в течение следующего года-полтора геополитическая обстановка улучшится, и компании начнут постепенно возвращаться. Важным моментом станет позиция тех, кто уже вернулся: их успех будет служить примером для других актеров рынка. Ожидается, что через пять лет вернется уже основная масса западных компаний.

Также ранее Владимир Путин отметил, что Россия не выгоняла западные бренды из страны, подчеркивая, что многие партнеры, включая компании из США и Западной Европы, продолжают работать на российском рынке, несмотря на давление со стороны своих правительств.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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