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Honda и Nissan прекращают переговоры о слиянии

1:22
Экономика

Слияние японских компаний Honda Motor и Nissan Motor отменено. В декабре прошлого года обе компании сообщили о намерении объединить усилия для сокращения затрат и совместной разработки новых автомобилей, но 13 февраля заявили об отказе от переговоров.

Зал для совещаний
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зал для совещаний

Люсинда Гатри из Mergermarket отметила, что слияние двух автогрупп в условиях изменений в индустрии было лишь попыткой вернуться к привычным методам вместо того, чтобы адаптироваться к новым реалиям. Honda и Nissan продолжат сотрудничество в области программного обеспечения и электрифицированных транспортных средств, сообщает The New York Times.

Ранее Honda сотрудничала с General Motors для разработки электромобилей, но в 2023 году компании решили не расширять это сотрудничество. Также стоит отметить, что внутри Honda существовало сопротивление слиянию, в то время как Nissan переживает реструктуризацию после падения прибыли. 

Honda предложила, чтобы Nissan стал ее дочерней компанией, но это предложение было отклонено. Nissan стремился создать холдинговую компанию с равноправными правами. Однако глава Nissan Макото Учида заявил о готовности к новым возможностям сотрудничества.

Уточнения

При́быль — положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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