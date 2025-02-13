Правительство РФ расширяет налоговые льготы на Курилах для стимулирования инвестиций

Экономическое развитие Курильских островов: новые возможности для инвесторов благодаря законопроекту

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на усиление инвестиционной привлекательности Курильских островов за счет расширения налоговых льгот. Документ, опубликованный в базе данных нижней палаты парламента, предполагает изменения в Налоговый кодекс, которые упростят доступ компаний к преференциям.

Фото: commons.wikimedia.org by Екатерина Васягина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Остров Шикотан. Холмы Крабозаводской бухты

Основные положения:

Снятие ограничений: новые юр. лица, включая аффилированные структуры, смогут использовать льготы даже если их материнские компании ранее лишились такого права. Исключение составят организации, созданные через реорганизацию до 2022 года. Условия для проектов: Инвестиционные инициативы должны соблюдать те критерии, которые выдвинула правительство и получить одобрение комиссии по развитию Дальнего Востока. Страховые взносы: Компании на упрощенной системе налогообложения, зарегистрированные после 1 января 2022 года, смогут платить взносы по сниженным тарифам.

По оценкам Кабмина, отмена ограничений позволит запустить около 16 проектов в сферах туризма, рыбопереработки и рекреации. Общий объем инвестиций может достичь 12,4 млрд рублей, а число новых рабочих мест — 400. Ежегодно до 11 компаний смогут воспользоваться льготными тарифами на страховые взносы.

В пояснительной записке подчеркивается, что реформа ускорит экономический рост Курил за счет привлечения капитала и создания инфраструктуры.

Уточнения

Кури́льские острова́ (айн Чупка, Тюпка, Цюпка /север.-кур./, Цюпука /южн.-кур./, вкупе с Камчаткой — «место восхода солнца», а также Курумиси, «людская земля»; яп. 千島列島 Тисима рэтто: — «архипелаг тысячи островов»), также известные как Кури́лы, — цепь островов вулканического происхождения между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, отделяющая Охотское море от Тихого океана чуть выпуклой в сторону океана дугой.





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