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Правительство РФ расширяет налоговые льготы на Курилах для стимулирования инвестиций

Экономическое развитие Курильских островов: новые возможности для инвесторов благодаря законопроекту
Экономика

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на усиление инвестиционной привлекательности Курильских островов за счет расширения налоговых льгот. Документ, опубликованный в базе данных нижней палаты парламента, предполагает изменения в Налоговый кодекс, которые упростят доступ компаний к преференциям.

Остров Шикотан. Холмы Крабозаводской бухты
Фото: commons.wikimedia.org by Екатерина Васягина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Остров Шикотан. Холмы Крабозаводской бухты

Основные положения:

  1. Снятие ограничений: новые юр. лица, включая аффилированные структуры, смогут использовать льготы даже если их материнские компании ранее лишились такого права. Исключение составят организации, созданные через реорганизацию до 2022 года.
  2. Условия для проектов: Инвестиционные инициативы должны соблюдать те критерии, которые выдвинула правительство и получить одобрение комиссии по развитию Дальнего Востока.
  3. Страховые взносы: Компании на упрощенной системе налогообложения, зарегистрированные после 1 января 2022 года, смогут платить взносы по сниженным тарифам.

По оценкам Кабмина, отмена ограничений позволит запустить около 16 проектов в сферах туризма, рыбопереработки и рекреации. Общий объем инвестиций может достичь 12,4 млрд рублей, а число новых рабочих мест — 400. Ежегодно до 11 компаний смогут воспользоваться льготными тарифами на страховые взносы.
В пояснительной записке подчеркивается, что реформа ускорит экономический рост Курил за счет привлечения капитала и создания инфраструктуры.

Уточнения

Кури́льские острова́ (айн Чупка, Тюпка, Цюпка /север.-кур./, Цюпука /южн.-кур./, вкупе с Камчаткой — «место восхода солнца», а также Курумиси, «людская земля»; яп. 千島列島 Тисима рэтто: — «архипелаг тысячи островов»), также известные как Кури́лы, — цепь островов вулканического происхождения между полуостровом Камчатка и островом Хоккайдо, отделяющая Охотское море от Тихого океана чуть выпуклой в сторону океана дугой.
 

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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