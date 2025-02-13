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Вне энергокольца БРЭЛЛ: как влияет новая энергетическая политика на Прибалтику

2:16
Экономика

9 февраля Прибалтика вышла из энергокольца с Россией и Белоруссией, синхронизировавшись с энергосистемой ЕС. С тех пор оптовые цены на электроэнергию в регионе остаются на максимальном уровне, сообщает EADaily.

Ветряная электростанция в Вюрстер-Нордсекюсте в Германии
Фото: commons.wikimedia.org by Spielvogel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ветряная электростанция в Вюрстер-Нордсекюсте в Германии

Средняя цена на электроэнергию в феврале высокая, уступает лишь показателям 2022 года, когда произошел пик энергокризиса. Основная причина роста цен — снижение мощности зеленой энергетики из-за безветрия.

После выхода из БРЭЛЛ Литва, Латвия и Эстония столкнулись с повышением цен, так произошел скачок на бирже Nord Pool, где в начале февраля среднесуточная цена достигла 128 евро за МВт-ч, а в пиковые часы — 325 евро. Дальнейшее повышение цен продолжилось и в середине февраля, когда средние котировки выросли до 169-289 евро за МВт-ч.

Хотя Прибалтика радовалась отключению от России, неблагоприятные погодные условия, включая холода и безветрие, снизили выработку электроэнергии ветроэлектростанциями, что в свою очередь увеличило потребление энергии и повысило цены.

Руководитель отдела развития рынка литовского оператора Litgrid Аисте Красаускене отметила, что с выходом из БРЭЛЛ в странах Балтии начал действовать новый рынок балансирующих мощностей, но также ожидаются ограничения на торговлю с Польшей и Швецией. Прибалтийские страны теперь должны самостоятельно заботиться о балансировке и частоте, что усложняет ситуацию, учитывая зависимость от возобновляемых источников энергии.

Ожидается, что к 2025 году спрос на балансирующие мощности в странах Балтии вырастет до 1500 МВт на фоне увеличения производства зеленой энергии. В большинстве случаев население Прибалтики получает электроэнергию по фиксированным тарифам, что делает резкие колебания цен более ощутимыми для предприятий и бизнеса. Ближайшие месяцы покажут последствия полного энергоразрыва с Россией для региона.

Уточнения

Ветроэнергетика — отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, механическую, тепловую или в любую другую форму энергии, удобную для использования в народном хозяйстве.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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