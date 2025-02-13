Курс доллара и авторынок: эксперты не ждут немедленного удешевления машин

Автодилеры развеяли надежды: цены на автомобили не отреагируют на колебания курса доллара

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Краткосрочное ослабление доллара не приведет к снижению стоимости автомобилей в России — к такому выводу пришли эксперты авторынка. По их мнению, валютные колебания способны повлиять на цены лишь через несколько месяцев при условии устойчивой динамики. Основными факторами, определяющими текущее ценообразование, остаются высокая ключевая ставка, ужесточение условий кредитования и рост утилизационного сбора.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Водитель в машине

Мнение экспертов

Алексей Подщеколдин, глава ассоциации "РОАД", отметил, что текущее укрепление рубля не спровоцирует удешевления машин. Более значимое влияние оказывают макроэкономические факторы: сокращение спроса, дорогие кредиты и увеличение утильсбора с начала года.

Ренат Тюктеев из "Авилона" добавил, что корректировка цен возможна только при стабильном изменении курса рубля к юаню в течение 1-1,5 месяцев. Даже в этом случае производители пересмотрят стоимость авто не раньше чем через 2 месяца.

Анна Уткина ("Автодом" и "Автоспеццентр") подтвердила, что валютная волатильность уступает по значимости другим проблемам: переполненным складам, низкому спросу и высокой ставке ЦБ. По ее словам, эти факторы вынуждают компании сдерживать цены, но не снижать их.

Николай Иванов ("Рольф") подчеркнул, что мгновенной реакции на курс не будет. Для пересмотра цен необходимо устойчивое падение валютных котировок минимум на 10% в течение квартала.

По итогу, снижение доллара пока остается фоном для авторынка, где доминируют регуляторные и экономические вызовы. Эксперты сходятся во мнении: ждать удешевления машин в ближайшие месяцы не стоит.

Уточнения

Автомобильный рынок — это скопление факторов экономических отношений, благодаря которым происходит взаимодействие субъектов рынка с целью обмена готовых автомобилей на денежные средства или их эквиваленты.





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