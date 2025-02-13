Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вырастить лимонное дерево в домашних условиях
Автодилеры развеяли надежды: цены на автомобили не отреагируют на колебания курса доллара
Натяжной потолок после копоти как новый: секреты быстрой и безопасной чистки
Машина выглядела идеально, но одна деталь выдала её прошлое
Мышцы вырастут как на дрожжах! Как правильно пить протеин?
Как цвета в интерьере влияют на ваше настроение? Разбираем психологию оттенков
Как вырастить сливы, которые ломают ветки от урожая? Этот способ работает
Не весь мармелад одинаково полезен: как найти тот, который не навредит
Грузовики Shacman SX3258 не соответствует российским стандартам безопасности

Санкции и логистика: как глобальные изменения отражаются на нефтяной индустрии ХМАО

2:19
Экономика

Акции российских нефтегазовых компаний демонстрируют уверенный рост после недавних переговоров президентов России и США.

НПЗ
Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
НПЗ

В то же время доллар и цены на нефть продолжают снижаться. Эксперты, на которых ссылается muksun.fm, анализируют текущие процессы на фондовом и нефтяном рынках, а также ожидаемое развитие нефтегазовой отрасли в ХМАО.

Фондовый рынок на 13 февраля показывает оптимистичный настрой. Акции Газпрома начали восстанавливаться после двухлетнего падения, а акции ЛУКОЙЛа почти достигли рекордных значений 2024 года, превысив 8 тысяч рублей за акцию. "Сургутнефтегаз" также демонстрирует позитивную динамику.

Тем временем, цена нефти упала до 74,4 доллара за баррель, а рубль укрепился благодаря действиям Центробанка — снизился до 89 рублей за доллар. Эксперты выражают сомнения по поводу столь быстрого оптимизма.

По словам эксперта Игоря Юшкова из Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности, рынок реагирует на позитивные сигналы, такие как обмен заключенными и переговоры президентов. Он считает, что это создает надежду на окончание конфликта на Украине и возможность улучшения экономических отношений.

Аналитик, автор телеграм-канала Angry Вonds Дмитрий Адамидов подчеркнул, что акции Газпрома, которые долгое время оставались на низком уровне, сейчас начинают восстанавливаться благодаря положительным новостям. Он предостерегает от возможных спекуляций на рынке и отмечает, что падение цен на доллар может повлиять на рублевые цены акций.

Курс рубля, по мнению Адамидова, ожидает консенсуса на уровне 85 рублей за доллар, с возможными колебаниями в диапазоне от 80 до 90 рублей. Подобное укрепление рубля может негативно сказаться на нефтяных компаниях, сделки которых проводятся в долларах.

Несмотря на общий рост фондового рынка, Игорь Юшков отметил, что стоимость нефти продолжает снижаться, что связано с ситуацией в Китае.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Красота и стиль
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Ходьба в зале или на улице: где больше пользы и быстрее результат
Новости спорта
Ходьба в зале или на улице: где больше пользы и быстрее результат Аудио 
Как ускорить работу телевизора: секретный трюк, который займет всего несколько секунд
Недвижимость
Как ускорить работу телевизора: секретный трюк, который займет всего несколько секунд Аудио 
Популярное
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех

Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.

Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
А мне никто не верил: но теперь у меня самый крупный урожай лука
А мне никто не верил: но теперь у меня самый крупный урожай лука
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
ТОП-10 вооружений России, которые больше всего пугают Запад Дмитрий Плотников Этот город удивит вас сочетанием прошлого и будущего — маршрут для прогулки по Франкфурту, который раскрывает все тайны Игорь Буккер В Казахстане развернулась жаркая дискуссия по событям вокруг Украины. Токаев предупреждает Любовь Степушова
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве
Ходьба в зале или на улице: где больше пользы и быстрее результат
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Последние материалы
Лолита собралась по-мужски разобраться с депутатом один на один
Американцы будут умирать: Зеленский в разговоре с Трампом пугал его наступлением русских на Европу
Необычные блюда с инжиром — что попробовать обязательно
Финансовые потери фермы из Норвегии и урок на будущее, пока лосось-беглец гуляет на свободе
Не просто укладка, а совершенство: секреты, которые используют профессионалы
Секрет долговечной кухни: на что обращать внимание перед заказом
Вычесываете кошку, а шерсти меньше не становится? Ошибка, которую совершают почти все владельцы
Мороженое — вредный десерт или источник кальция? Правда, о которой не говорят
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Как отучить кошку драть диван? Рабочий метод, о котором молчат ветеринары
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.