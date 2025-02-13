Санкции и логистика: как глобальные изменения отражаются на нефтяной индустрии ХМАО

2:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Акции российских нефтегазовых компаний демонстрируют уверенный рост после недавних переговоров президентов России и США.

Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ НПЗ

В то же время доллар и цены на нефть продолжают снижаться. Эксперты, на которых ссылается muksun.fm, анализируют текущие процессы на фондовом и нефтяном рынках, а также ожидаемое развитие нефтегазовой отрасли в ХМАО.

Фондовый рынок на 13 февраля показывает оптимистичный настрой. Акции Газпрома начали восстанавливаться после двухлетнего падения, а акции ЛУКОЙЛа почти достигли рекордных значений 2024 года, превысив 8 тысяч рублей за акцию. "Сургутнефтегаз" также демонстрирует позитивную динамику.

Тем временем, цена нефти упала до 74,4 доллара за баррель, а рубль укрепился благодаря действиям Центробанка — снизился до 89 рублей за доллар. Эксперты выражают сомнения по поводу столь быстрого оптимизма.

По словам эксперта Игоря Юшкова из Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности, рынок реагирует на позитивные сигналы, такие как обмен заключенными и переговоры президентов. Он считает, что это создает надежду на окончание конфликта на Украине и возможность улучшения экономических отношений.

Аналитик, автор телеграм-канала Angry Вonds Дмитрий Адамидов подчеркнул, что акции Газпрома, которые долгое время оставались на низком уровне, сейчас начинают восстанавливаться благодаря положительным новостям. Он предостерегает от возможных спекуляций на рынке и отмечает, что падение цен на доллар может повлиять на рублевые цены акций.

Курс рубля, по мнению Адамидова, ожидает консенсуса на уровне 85 рублей за доллар, с возможными колебаниями в диапазоне от 80 до 90 рублей. Подобное укрепление рубля может негативно сказаться на нефтяных компаниях, сделки которых проводятся в долларах.

Несмотря на общий рост фондового рынка, Игорь Юшков отметил, что стоимость нефти продолжает снижаться, что связано с ситуацией в Китае.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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