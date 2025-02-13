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Острая нехватка кадров в кибербезопасности России: дефицит достиг 10 тысяч специалистов в год

Квалификация – ключевая проблема: 80% компаний РФ испытывают дефицит высококлассных ИБ-специалистов
1:23
Экономика

Россия сталкивается с острым дефицитом специалистов в сфере информационной безопасности (ИБ), который оценивается в 10 тысяч человек ежегодно. Об этом заявил Игорь Ляпунов, заместитель главы "Ростелекома" и руководитель группы компаний "Солар", выступая на форуме цифровой трансформации в рамках Недели российского бизнеса.

компьютер
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnout_At_Work_-_Occupational_Burnout.jpg by Microbiz Mag
компьютер

По его словам, разрыв между спросом на кадры и выпуском профильных вузов продолжает увеличиваться. Одной из ключевых причин Ляпунов назвал рост кибератак: в 2022 году их количество в отношении российских объектов выросло в 10 раз, а сейчас прирост составляет 60% в годовом исчислении. Это, в свою очередь, стимулирует развитие технологий защиты данных.

В 2024 году доходы специалистов по ИБ выросли на 15%, опережая даже темпы роста зарплат в IT-сфере. Однако 80% компаний, включая предприятия с критической инфраструктурой, испытывают нехватку высококвалифицированных кадров.

Ляпунов подчеркнул, что вузовская подготовка не соответствует практическим запросам рынка. Для решения проблемы необходимы программы, ориентированные на реальные задачи, которые образовательные учреждения пока не могут обеспечить.

Уточнения

Компью́терная безопа́сность — раздел информационной безопасности, характеризующий невозможность возникновения ущерба компьютера, превышающего величину приемлемого ущерба для него от всех выявленных и изученных источников его отказов в определённых условиях работы и на заданном интервале времени.
 

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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