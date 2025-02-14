Доллар снова подорожает: экономист Разуваев прогнозирует рост доллара до 100 рублей

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Курс доллара может достичь 100 рублей в ближайшие месяцы, считает экономист Александр Разуваев. В интервью aif.ru он отметил, что этому способствует торговый баланс и интересы российского бюджета.

Фото: freepik.com by bearfotos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деньги

Ранее 13 февраля на валютных рынках наблюдалось падение курса доллара. По данным Forex, утром он торговался по 92 рубля, а к 10:25 по московскому времени упал до 90,8 рубля. Евро также снизился: с 96–98 рублей в 08:00–09:00 до 94,7 рубля спустя полтора часа.

Несмотря на временное ослабление доллара, эксперты предупреждают, что его рост неизбежен. Разуваев считает, что в среднесрочной перспективе американская валюта укрепится, а рубль может ослабеть, что приведет к достижению уровня 100 рублей за доллар.

Финансовые аналитики советуют внимательно следить за динамикой валютного рынка и учитывать возможные колебания курса при долгосрочных финансовых планах.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов. Символьное обозначение в англоязычных текстах: $; в США для замены слова "доллар" знак используется в препозиции, то есть перед числом. Буквенный код валюты: USD. Правом денежной эмиссии обладает Федеральная резервная система (англ. Federal Reserve System, ФРС), выполняющая в США функции центрального банка.





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