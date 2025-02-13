Магазины "Светофор" под прицелом: фальсификация молочной продукции ведет к налоговым последствиям

Фальсификат в "Светофоре": Россельхознадзор намерен доначислить НДС

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россельхознадзор предупредил о возможных налоговых последствиях для производителей молочной продукции, обнаруженной в магазинах сети "Светофор". Речь идет о случаях фальсификации, когда в составе товаров не указывалось использование растительных жиров. Это позволяет недобросовестным компаниям платить НДС по сниженной ставке 10% вместо положенных 20%, предусмотренных для продуктов с заменителями молочного жира.

Фото: flickr.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Печенье с молоком

Как сообщили в ведомстве, в рамках федерального контроля регулярно выявляются нарушения технических регламентов и требований ветеринарного законодательства. Лабораторные исследования подтверждают, что часть производителей скрывает добавление растительных компонентов, что влечет занижение налоговых выплат. Протоколы с доказательствами направляются в ФНС для перерасчета обязательств.

Маркировка: По закону, наличие растительных жиров должно быть указано на упаковке. Налоговая ставка: Для "молочных" товаров без добавок — 10%, с заменителями — 20%. Доначисления: Выявленные нарушения станут основанием для взыскания недостающих сумм НДС.

Россельхознадзор также сообщил о расширении проверок в магазинах "Светофор" по всей стране. Во многих регионах уже проводятся совместные с прокуратурой рейды, направленные на изъятие из оборота опасной для здоровья продукции.

Уточнения

Заменитель молочного жира — продукт с массовой долей жира не менее 99%, состоящий из многокомпонентной композиции растительных жиров, приближенный по органолептическим и физико-химическим свойствам к молочному жиру. Используется в производстве топлёных смесей и спредов, молокосодержащих продуктов, произведенных по технологии творога, сметаны, сыра, кисломолочных продуктов, а также мороженого с заменителем молочного жира и замороженных десертов. Применяется для обеспечения высокой устойчивости сырья и готовой продукции и снижения себестоимости готовой продукции. Используется в предложениях «здорового питания» (в связи со снижением холестерина в готовой продукции), а также в веганском питании.





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