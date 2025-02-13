Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не весь мармелад одинаково полезен: как найти тот, который не навредит
Грузовики Shacman SX3258 не соответствует российским стандартам безопасности
Санкции и логистика: как глобальные изменения отражаются на нефтяной индустрии ХМАО
Лолита собралась по-мужски разобраться с депутатом один на один
Американцы будут умирать: Зеленский в разговоре с Трампом пугал его наступлением русских на Европу
Необычные блюда с инжиром — что попробовать обязательно
Финансовые потери фермы из Норвегии и урок на будущее, пока лосось-беглец гуляет на свободе
Не просто укладка, а совершенство: секреты, которые используют профессионалы
Секрет долговечной кухни: на что обращать внимание перед заказом

Магазины "Светофор" под прицелом: фальсификация молочной продукции ведет к налоговым последствиям

Фальсификат в "Светофоре": Россельхознадзор намерен доначислить НДС
1:26
Экономика

Россельхознадзор предупредил о возможных налоговых последствиях для производителей молочной продукции, обнаруженной в магазинах сети "Светофор". Речь идет о случаях фальсификации, когда в составе товаров не указывалось использование растительных жиров. Это позволяет недобросовестным компаниям платить НДС по сниженной ставке 10% вместо положенных 20%, предусмотренных для продуктов с заменителями молочного жира.

Печенье с молоком
Фото: flickr.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Печенье с молоком

Как сообщили в ведомстве, в рамках федерального контроля регулярно выявляются нарушения технических регламентов и требований ветеринарного законодательства. Лабораторные исследования подтверждают, что часть производителей скрывает добавление растительных компонентов, что влечет занижение налоговых выплат. Протоколы с доказательствами направляются в ФНС для перерасчета обязательств.

Маркировка: По закону, наличие растительных жиров должно быть указано на упаковке. Налоговая ставка: Для "молочных" товаров без добавок — 10%, с заменителями — 20%. Доначисления: Выявленные нарушения станут основанием для взыскания недостающих сумм НДС.

Россельхознадзор также сообщил о расширении проверок в магазинах "Светофор" по всей стране. Во многих регионах уже проводятся совместные с прокуратурой рейды, направленные на изъятие из оборота опасной для здоровья продукции.

Уточнения

Заменитель молочного жира — продукт с массовой долей жира не менее 99%, состоящий из многокомпонентной композиции растительных жиров, приближенный по органолептическим и физико-химическим свойствам к молочному жиру. Используется в производстве топлёных смесей и спредов, молокосодержащих продуктов, произведенных по технологии творога, сметаны, сыра, кисломолочных продуктов, а также мороженого с заменителем молочного жира и замороженных десертов. Применяется для обеспечения высокой устойчивости сырья и готовой продукции и снижения себестоимости готовой продукции. Используется в предложениях «здорового питания» (в связи со снижением холестерина в готовой продукции), а также в веганском питании.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Эти вещи уже давно не в моде — 7 антитрендов в интерьере
Недвижимость
Эти вещи уже давно не в моде — 7 антитрендов в интерьере Аудио 
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Красота и стиль
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве
Российский шоу-бизнес
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве Аудио 
Популярное
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех

Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.

Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
А мне никто не верил: но теперь у меня самый крупный урожай лука
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Автобус Кубань. Страшненький, но такой родной транспорт из СССР Дмитрий Плотников Этот город удивит вас сочетанием прошлого и будущего — маршрут для прогулки по Франкфурту, который раскрывает все тайны Игорь Буккер В Казахстане развернулась жаркая дискуссия по событям вокруг Украины. Токаев предупреждает Любовь Степушова
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Ходьба в зале или на улице: где больше пользы и быстрее результат
Ходьба в зале или на улице: где больше пользы и быстрее результат
Последние материалы
Лолита собралась по-мужски разобраться с депутатом один на один
Американцы будут умирать: Зеленский в разговоре с Трампом пугал его наступлением русских на Европу
Необычные блюда с инжиром — что попробовать обязательно
Финансовые потери фермы из Норвегии и урок на будущее, пока лосось-беглец гуляет на свободе
Не просто укладка, а совершенство: секреты, которые используют профессионалы
Секрет долговечной кухни: на что обращать внимание перед заказом
Вычесываете кошку, а шерсти меньше не становится? Ошибка, которую совершают почти все владельцы
Мороженое — вредный десерт или источник кальция? Правда, о которой не говорят
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Как отучить кошку драть диван? Рабочий метод, о котором молчат ветеринары
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.