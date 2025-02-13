Госдума поддержала законопроект о выдаче микрокредитными организациями ипотечных займов

2:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который предусматривает возможность выдачи ипотечных займов микрокредитными компаниями, созданными субъектами Российской Федерации. Это разрешение распространяется только на те компании, которые участвуют в реализации региональных государственных программ, направленных на обеспечение жильем определенных категорий граждан.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ипотека

Инициаторами законопроекта стали сенаторы Надежда Ильина, Александр Ролик и Алексей Синицын. Документ предусматривает, что микрокредитные компании, находящиеся в полной собственности субъекта РФ или учрежденные им единолично, смогут предоставлять гражданам ипотечные займы, сообщает РИА "Новости".

Однако эта возможность будет доступна исключительно в рамках реализации соответствующих жилищных государственных программ. При этом субъект Федерации сможет выступать учредителем только одной такой микрокредитной организации.

Принятие данного законопроекта рассматривается как значительный шаг к созданию более справедливой, прозрачной и эффективной системы ипотечного кредитования в стране. Благодаря этому механизму региональные власти смогут активнее участвовать в решении жилищных вопросов, предоставляя доступ к ипотечным займам для льготных категорий населения, а также стимулируя экономическое развитие регионов.

В то же время подчеркивается необходимость установления Банком России чётких и понятных требований к деятельности таких микрокредитных компаний. Это необходимо для защиты прав заёмщиков и предотвращения возможных злоупотреблений в данной сфере.

Согласно положениям законопроекта, Центробанк будет устанавливать дополнительные требования к микрокредитным компаниям, которые принимают участие в реализации региональных госпрограмм и предоставляют ипотечные займы физическим лицам. Кроме того, ЦБ будет вести перечень таких компаний и размещать соответствующую информацию на своем официальном сайте.

Дополнительно документ предусматривает возможность использования средств материнского капитала для полного или частичного погашения обязательств по ипотечным займам, предоставленным указанными микрокредитными организациями.

Правительство Российской Федерации в целом поддерживает инициативу, но настаивает на её доработке. В частности, правительство выражает сомнения в целесообразности предложения о направлении материнского капитала на погашение таких ипотечных займов.