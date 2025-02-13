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Эксперт рассказал о мерах поддержки бизнеса, который пострадал от боевых действий в Курской области

2:27
Экономика

Поддержка бизнеса в Курской области остается сложной задачей, требующей внимания со стороны властей и активных действий для восстановления утраченных возможностей.

Форум
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
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Олег Малахов, председатель Курского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", обсудил с редакцией Newsinfo.ru трудности, с которыми сталкиваются местные предприниматели из-за обстрелов вооруженных сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что ситуация критическая и настроение среди бизнесменов напряженное.

Основная проблема заключается в неопределенности относительно компенсации потерянного из-за обстрелов. Малахов отмечает, что в Курской области, часть которой контролируется ВСУ, затруднено получение оценки ущерба. Он считает, что необходимо подождать освобождения этой территории, чтобы оценить повреждения и выяснить, какую компенсацию смогут получить предприниматели.

На недавнем совещании с представителями агропромышленного комплекса выяснилось, что многие бизнесмены, несмотря на потери, сохраняют оптимизм и надеются на государственную помощь. Некоторые из них выражают желание восстановить свои производства на оккупированных территориях, а другие просят предоставить площадки для нового бизнеса. Несмотря на приостановление операционной деятельности, предприниматели стараются сохранить коллективы и продолжать выплаты заработной платы. Государство поддерживает их, выплачивая минимальный размер оплаты труда, однако Малахов считает, что этого недостаточно.

В прошлом году предприниматели могли подавать заявки на компенсацию и оценивать ущерб, но сейчас в Курской области нет ясности по тому, какая компенсация может потребоваться, что затрудняет работу бизнесменов. Малахов также акцентирует внимание на недостаточной помощи со стороны лизинговых компаний и банков, которые не всегда предлагают адекватные решения для пострадавших предпринимателей. Некоторые учреждения предоставляют отсрочки, но этого недостаточно, особенно в случае с лизингом.

Тем не менее Олег Малахов продолжает работать над обеспечением необходимой помощи и поддержки местным предпринимателям, которые проявляют мужество и стремление выжить в трудных условиях.

Уточнения

Ли́зинг (англ. leasing от англ.  to lease — сдать в аренду) — вид финансовых услуг, форма кредитования для приобретения основных средств предприятиями и других товаров физическими и юридическими лицами.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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