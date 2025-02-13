Вступление Румынии и Болгарии в Шенген ударило по бизнесу в Северной Греции

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 января 2025 года Болгария и Румыния официально стали частью Шенгенской зоны, это резко изменило потребительские привычки греков. Жители северных регионов Греции массово устремились за границу, чтобы экономить на топливе, продуктах и даже медицинских услугах, пишут местные СМИ. Теперь, без пограничного контроля, поездки в соседние страны стали проще и удобнее, что ударило по местному бизнесу.

Фото: commons.wikimedia.org by George E. Koronaios, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Греции

Греческие торговцы сообщают о резком снижении доходов. Бензин, продукты питания и бытовые товары в Болгарии и Румынии стоят значительно дешевле, чем в Греции. Это вынуждает потребителей делать покупки у соседей, а не поддерживать местный рынок. Более того, разница в ценах настолько ощутима, что греки даже ездят за границу к стоматологам и на косметические процедуры.

На фоне снижения прибыли владельцы магазинов и автозаправок Северной Греции обращаются за поддержкой к правительству. Они считают, что без вмешательства государства их бизнес может оказаться на грани закрытия. Однако пока никаких конкретных мер по защите местной экономики не предложено.

Ситуация остается напряженной, и, если разница в ценах сохранится, отток греческих покупателей в соседние страны будет только расти.

Уточнения

Гре́ция - государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Население — 10,48 млн чел. (на 2021 год), площадь территории — 131 957 км². Занимает 85-е место в мире по численности населения и 95-е по площади территории. Столица — город Афины. Государственный язык — греческий. Около 97 % населения исповедует православие. Греция расположена на Балканском полуострове и многочисленных островах.



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