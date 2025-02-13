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Еврокомиссия отказалась от потолка цен на газ

1:43
Экономика

Европейская комиссия не намерена включать ограничение цен на газ в свою будущую стратегию по снижению стоимости энергоресурсов в Европейском союзе. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на осведомлённые источники.

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовое оборудование

По словам неназванного европейского чиновника, предложение об ограничении цен на импортируемый газ не входит в планы ЕС по развитию "зелёной" промышленности, которые будут представлены в конце февраля.

Ранее, в 2022 году, страны Европейского союза договорились об установлении предельного уровня цен на газ. Однако эта мера, действие которой завершилось в феврале, так и не была применена, поскольку стоимость газа не достигала установленного порога. В то же время в последнее время цены на газ значительно выросли, установив рекордные показатели.

Как отмечает Politico, повторное введение механизма регулирования цен на энергоресурсы может привести к расколу среди стран ЕС. Так, Греция, Испания и Польша поддерживают контроль над ценами, тогда как Германия, Дания и Нидерланды выступают против. Кроме того, некоторые государства, ранее поддерживавшие подобные ограничения, начали пересматривать свою позицию.

Дополнительно усложняет ситуацию юридическая сторона вопроса. Чиновник, на которого ссылается Politico, подчеркнул, что меры 2022 года вводились в условиях чрезвычайной ситуации. Однако в настоящее время сообщество больше не находится в кризисе, что затрудняет повторное применение подобных ограничений.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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