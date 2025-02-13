Новые меры безопасности: звонки от мошенников теперь можно будет распознать

Телефонные аферисты все чаще используют поддельные номера, чтобы обмануть граждан. Теперь правительство готово пресечь этот вид мошенничества, введя обязательную маркировку звонков.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Телефонный мошенник

Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, новый законопроект уже одобрен правительством и в ближайшее время начнет работать. Теперь россияне смогут видеть на экране телефона, кто им звонит — организация, колл-центр или международный виртуальный номер. Это значительно снизит число случаев мошенничества.

Основные меры защиты:

Маркировка звонков поможет определить, кто именно совершает вызов.

Гражданам дадут возможность отказываться от нежелательной рекламы и спам-звонков.

Банки, госслужбы и операторы связи больше не смогут использовать иностранные мессенджеры для связи с клиентами.

В России появится база голосов мошенников, что позволит быстрее выявлять подозрительные звонки.

"Дополнительные меры позволят использовать больше инструментов защиты от цифровых рисков. Мы продолжим делать все необходимое, чтобы люди смогли сохранить свои финансы и избежать обмана", — отметил Михаил Мишустин.

Эта система станет важным шагом в борьбе с телефонными мошенниками, а граждане смогут чувствовать себя более защищенно при общении по телефону.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей. При этом под обманом понимается как сознательное искажение истины (активный обман), так и умолчание об истине (пассивный обман). В обоих случаях обманутая жертва сама передаёт своё имущество мошеннику.





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