Тюменская область готовится к производству красного сухого вина

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Тюменской области планируется запуск производства красного сухого вина. Организаторы уже работают над подготовкой оборудования.

Фото: Wikimedia Commons by Epicantus is licensed under Public domain бутылка вина

Как сообщает nashgorod.ru, компания "Тюменский лесосеменной центр" (ТЛС) инвестировала семь миллионов рублей в строительство теплиц для винограда и приобретение трактора. Чтобы завершить проект, необходимо дополнительно 20 миллионов рублей для строительства и оснащения винодельни. Виноград будет выращиваться в селе Падун Заводоуковского района, где местные власти выделили участки для нового винодельного хозяйства.

В федеральный реестр внесен виноградник "ТЛС" площадью 0,2 гектара, где высажен виноград сорта "памяти Домбковской". Однако основной акцент сделан на сортах "маркетт" и "шабреву", которые лучше адаптированы к тюменскому климату; под эти сорта отведено 0,8 гектара земли.

Основное направление деятельности "ТЛС" связано с выращиванием саженцев и сеянцев лесных растений. В настоящее время компания занимается получением лицензии на производство вина и подготовкой оборудования для разлива только красного сухого вина в регионе, передает РБК Тюмень.

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