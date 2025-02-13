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Тюменская область готовится к производству красного сухого вина

1:21
Экономика

В Тюменской области планируется запуск производства красного сухого вина. Организаторы уже работают над подготовкой оборудования.

бутылка вина
Фото: Wikimedia Commons by Epicantus is licensed under Public domain
бутылка вина

Как сообщает nashgorod.ru, компания "Тюменский лесосеменной центр" (ТЛС) инвестировала семь миллионов рублей в строительство теплиц для винограда и приобретение трактора. Чтобы завершить проект, необходимо дополнительно 20 миллионов рублей для строительства и оснащения винодельни. Виноград будет выращиваться в селе Падун Заводоуковского района, где местные власти выделили участки для нового винодельного хозяйства.

В федеральный реестр внесен виноградник "ТЛС" площадью 0,2 гектара, где высажен виноград сорта "памяти Домбковской". Однако основной акцент сделан на сортах "маркетт" и "шабреву", которые лучше адаптированы к тюменскому климату; под эти сорта отведено 0,8 гектара земли.

Основное направление деятельности "ТЛС" связано с выращиванием саженцев и сеянцев лесных растений. В настоящее время компания занимается получением лицензии на производство вина и подготовкой оборудования для разлива только красного сухого вина в регионе, передает РБК Тюмень.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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