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Трамп анонсировал новые взаимные пошлины

1:55
Экономика

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение новых взаимных тарифов.

Президент США Дональд Трамп
Фото: Президент Трамп обращается к нации by Белый дом, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент США Дональд Трамп

В своей социальной сети Truth Social он написал: "Три отличные недели, возможно, самые лучшие, но сегодня большой день: взаимные тарифы!!! Сделаем Америку снова великой!!!"

Ранее телеканал CNN сообщал, что Трамп намерен объявить о новом пакете тарифов именно сегодня. Президент пояснил свою позицию следующим образом: "Очень просто: если они взимают с нас плату, мы взимаем с них плату".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что другие страны фактически "грабят" США. По её словам, новые тарифы должны принести пользу американским рабочим и укрепить национальную безопасность.

По данным CNN, новые тарифы затронут прежде всего развивающиеся страны, такие как Индия, Бразилия, Вьетнам и другие государства Юго-Восточной Азии и Африки. Причина — значительная разница в тарифных ставках: многие страны устанавливают более высокие пошлины на американские товары, чем США на их продукцию.

Например, по информации Всемирного банка, в 2022 году средняя тарифная ставка США на импорт товаров из Индии составляла три процента, тогда как Индия взимала 9,5% с американских товаров.

Ожидается, что Трамп проведёт переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, чтобы обсудить возможное соглашение, которое могло бы отсрочить или предотвратить введение новых тарифов, сообщает РБК.

В 2023 году объем индийского экспорта в США составил 87 миллиардов долларов, тогда как американский экспорт в Индию — 42 миллиарда долларов.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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