Российско-китайское сотрудничество: визовые послабления для транспортной отрасли

Международные автоперевозки между Россией и Китаем станут проще благодаря визовому упрощению

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российское правительство приняло решение о введении упрощенного визового режима для граждан, осуществляющих международные автомобильные перевозки в Китайскую Народную Республику. Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

Фото: president.tatarstan.ru by Пресс-служба Президента Татарстана, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ мишустин

Михаил Мишустин сообщил, что принято решение о расширении действия упрощенного визового режима на более широкий круг лиц, представляющих оба государства. В частности, он отметил, что российские граждане, занятые в сфере международных автомобильных грузоперевозок на китайском направлении, получат возможность оформлять многократные визы сроком действия один год, вне зависимости от региона их проживания.

Премьер-министр уточнил, что, согласно новым правилам, суммарная продолжительность каждого пребывания на территории Китая по многократной визе не должна превышать 30 календарных дней.

Таким образом, данная мера направлена на создание более благоприятных условий для развития российско-китайского сотрудничества в сфере международной торговли и логистики, облегчая перемещение специалистов, задействованных в автомобильных грузоперевозках между двумя странами.

Уточнения

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ. Как правило, под визой понимается фактическое разрешение иностранцу на въезд на территорию другого государства. Однако существуют также «выездные» визы, дающие право на выезд из страны.





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