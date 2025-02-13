Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Песок в кошачьем лотке: экономия или головная боль
Выгодные возможности для регионов России — одобрены кредиты под 3%
Раздобревший блогер Дава показал, как готовится стать отцом
Эти удобрения решат всё! Дыни вырастут огромными, сладкими и ароматными
Приоритетное направление. СКФУ планирует начать производство солнечных батарей для космических аппаратов
Как замедлить появление седины без дорогих процедур? Простые советы
Русский язык для мигрантов: Володин требует жёстче проверять знания
iPhone 16 резко подешевел в России: новый ценовой рекорд
Борщ всегда получался бледным? Этот секрет сделает его ярко-красным

Российско-китайское сотрудничество: визовые послабления для транспортной отрасли

Международные автоперевозки между Россией и Китаем станут проще благодаря визовому упрощению
1:18
Экономика

Российское правительство приняло решение о введении упрощенного визового режима для граждан, осуществляющих международные автомобильные перевозки в Китайскую Народную Республику. Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

мишустин
Фото: president.tatarstan.ru by Пресс-служба Президента Татарстана, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
мишустин

Михаил Мишустин сообщил, что принято решение о расширении действия упрощенного визового режима на более широкий круг лиц, представляющих оба государства. В частности, он отметил, что российские граждане, занятые в сфере международных автомобильных грузоперевозок на китайском направлении, получат возможность оформлять многократные визы сроком действия один год, вне зависимости от региона их проживания.

Премьер-министр уточнил, что, согласно новым правилам, суммарная продолжительность каждого пребывания на территории Китая по многократной визе не должна превышать 30 календарных дней.

Таким образом, данная мера направлена на создание более благоприятных условий для развития российско-китайского сотрудничества в сфере международной торговли и логистики, облегчая перемещение специалистов, задействованных в автомобильных грузоперевозках между двумя странами.

Уточнения

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ. Как правило, под визой понимается фактическое разрешение иностранцу на въезд на территорию другого государства. Однако существуют также «выездные» визы, дающие право на выезд из страны.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве
Российский шоу-бизнес
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве Аудио 
Чем бекон отличается от сала — разница, о которой многие не знают
Еда и рецепты
Чем бекон отличается от сала — разница, о которой многие не знают Аудио 
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает
Садоводство, цветоводство
Одуванчики исчезнут с вашего газона: простая хитрость, о которой мало кто знает Аудио 
Популярное
Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех

Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.

Самый коварный алкоголь для водителей – он оставляет следы дольше всех
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
А мне никто не верил: но теперь у меня самый крупный урожай лука
Чудесный аромат распространится по всей комнате: всего 2 столовые ложки этого средства
Кавказ — это не только кузница, житница, здравница, но и безопасность России Сергей Лебедев России нужны военные победы, чтобы сорвать планы Зеленского и Трампа Любовь Степушова Подземная Великая Китайская стена. Что известно про секретный город для ядерных ракет Дмитрий Плотников
Ольга Бузова нашла неожиданный повод уколоть бывшего возлюбленного, объявившего о скором отцовстве
Эти стрижки спасут редкие и тонкие волосы: главные тренды 2025 года
Ходьба в зале или на улице: где больше пользы и быстрее результат
Ходьба в зале или на улице: где больше пользы и быстрее результат
Последние материалы
Международные автоперевозки между Россией и Китаем станут проще благодаря визовому упрощению
США против штата Нью-Йорк. Минюст США подал иск против штата Нью-Йорк
Британский бизнес в ожидании — компании готовятся к последствиям торговой войны Трампа
Два комплекта шин – реальная экономия или бесполезная трата денег
Осьминоги: их способности и удивительные факты, о которых вы не знали
Блокировка Рады и крики "Позор!" — что происходит?
Любите азиатскую кухню? Этот маринад с имбирём сделает курицу и рыбу идеально нежными
Скандалы в семье Кадышевой: что скрывает её сын?
Ротация ВСУ в Курской области сорвана: Ми-28НМ уничтожил бронетехнику и личный состав
Стабильный спрос: банки не фиксируют рост интереса к иностранной валюте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.