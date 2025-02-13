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Финансовые потери фермы из Норвегии и урок на будущее, пока лосось-беглец гуляет на свободе

2:47
Экономика

Крупнейший в мире норвежский производитель фермерского лосося Mowi предложил вознаграждение в размере 500 крон (примерно 4 200 руб.) за каждого пойманного лосося.

Рыба
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Рыба

Это произошло после того, как из поврежденного во время шторма садка в Тромсё на северо-западе Норвегии сбежало 25% из 105 000 особей. Средний вес сбежавшей рыбы составил 5,5 кг, пишет The Guardian.

Редакция Pravda. Ru обратилась к Валентину Балашову, председателю правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна, за разъяснениями по ситуации. В интервью эксперт рассказал, какие последствия для популяции дикого лосося может иметь этот инцидент, с помощью каких технологий сегодня можно осуществить вылов сбежавшей из садка рыбы и как покупателю отличить натуральную рыбу от фермерского лосося.

Эксперт отметил, что подобные случаи не редки и, по его мнению, не оказывают значительного влияния на дикого лосося, особенно атлантического, который существует уже более 100 миллионов лет. По словам Балашова, искусственно выращенная рыба не приспособлена к жизни в дикой природе и быстро погибает вне контролируемых условий. Он отметил, что в случае если эта рыба будет здоровой, она может только порадовать любителей рыбалки. Однако если она больна, есть риск распространения заболеваний среди водных ресурсов.

Что касается технологий по отлову сбежавшей рыбы, Балашов сообщил, что специализированных методов не существует. Все зависит от условий конкретного водоема: в небольших водоемах можно проконтролировать вылов "беглецов", но на больших, как в Норвегии, это практически невозможно. В данное время дикий лосось не в сезоне нереста, и поймать можно только тех, кто сбежал из аквакультуры.

"Вся процедура сепарирования объектов аквакультуры от водных биологических ресурсов проходит с разрешения соответствующих государственных органов", — отметил Балашов.

Он также добавил, что отличить дикого лосося от аквакультурной можно по определенным признакам, например, по форме хвоста: у дикого — широкий, веерообразный хвост. Также фермерский лосось крупнее своего дикого собрата, имеет насыщенно розовый оттенок, а рыба из холодных морей — бледно-розовый. Мясо дикого лосося упругое, обладает меньшей жирностью и по запаху напоминает свежий огурец с грядки. По цене — натуральная рыба на 25-30% дороже аквакультурной.

Уточнения

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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