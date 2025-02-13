Выгодные возможности для регионов России — одобрены кредиты под 3%

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Экономика

Правительство Российской Федерации утвердило новый порядок предоставления казначейских инфраструктурных кредитов до 2030 года. Заявители смогут получать кредиты на срок до 15 лет под 3% годовых. Это было озвучено на оперативном совещании премьер-министра Михаила Мишустина с его заместителями.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что казначейские инфраструктурные кредиты продолжают систему существующих кредитов. Изначально общий объем таких кредитов составлял 1 триллион рублей, из которых уже выдано 679 миллиардов. Остальная часть будет предоставлена по новому механизму. 

Согласно новым правилам, процентная ставка по кредитам может увеличиваться с 3% до 6% в случае задержек в реализации проектов или недостижения установленных показателей.

Во время совещания было подчеркнуто, что за последние три года благодаря инфраструктурным бюджетным кредитам завершены работы более чем по 500 объектам. Обновлено более 950 километров инженерных сетей и 1,7 тысячи единиц общественного транспорта.

Реализация данных проектов способствовала введению в эксплуатацию более 23 миллионов квадратных метров жилья и созданию свыше 130 тысяч новых рабочих мест, сообщает sakh. online.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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