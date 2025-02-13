Британский бизнес в ожидании — компании готовятся к последствиям торговой войны Трампа

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

США являются крупнейшим торговым партнером Великобритании с объемом товарооборота почти 300 миллиардов фунтов стерлингов в год.

Фото: wikimedia commons by 0x010C, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лондон

За период с января по сентябрь 2024 года Великобритания экспортировала товаров на сумму 58 миллиардов фунтов стерлингов, в основном это автомобили, фармацевтика, механические генераторы и изделия для медицинского сектора. Импорт из США составил всего на 2 миллиарда фунтов стерлингов меньше, в основном нефть и генераторы.

На фоне тарифов, введенных Дональдом Трампом против союзников и противников США, правительство Кира Стармера старается укрепить отношения с американским президентом. К примеру, британцы присоединились к США в отказе подписывать соглашение об искусственном интеллекте на саммите в Париже.

Некоторые экономисты полагают, что стратегия Стармера может привести к успеху, так как он занимает нейтральную позицию по отношению к ЕС, Китаю, Канаде и Мексике. Однако другие предупреждают, что Великобритания, находясь вне ЕС, оказывается в уязвимом положении.

Руководители британских компаний продолжают выражать беспокойство по поводу возможного резкого изменения политического курса со стороны президента США. По данным исследования Британской торговой палаты, 63% производителей уверены, что тарифы США окажут негативное воздействие на экспорт.

Одной из компаний, попавших в сложную ситуацию, является Europlaz Technologies, производитель высокоточных изделий для медицинского сектора из Эссекса. В 2023 году рынок США стал крупнейшим направлением для экспорта британских научных приборов, объем которого составил почти 3 миллиарда фунтов стерлингов, сообщает The Guardian.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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