"Ростелеком" официально сообщила о полном завершении восстановительных работ на подводном кабеле, проложенном в Балтийском море.
Представители "Ростелекома" заявили, что инцидент с кабелем произошел в северной части Балтийского моря, в зоне исключительной экономической ответственности Финляндии. В качестве наиболее вероятной причины повреждения в компании назвали внешнее воздействие, предположительно вызванное якорем некоего иностранного судна. По мнению специалистов, повреждение могло стать следствием нарушения установленных правил судоходства в данном районе.
В "Ростелекоме" особо подчеркнули, что в настоящее время работоспособность подводной линии связи, имеющей стратегическое значение для соединения Калининградской области с основной территорией Российской Федерации, восстановлена в полном объеме. В компании подтвердили успешное окончание всех необходимых восстановительных мероприятий.
Таким образом, инцидент с подводным кабелем "Ростелекома" в Балтийском море можно считать исчерпанным, и связь по данной линии функционирует в штатном режиме.
ПАО «Ростелеко́м» — российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги связи, цифровые услуги и сервисы населению и другим организациям. Компания обеспечивает услуги широкополосного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи, а также сервисы виртуализации (так называемые «облачные услуги», ЦОД) и другие. Занимает лидирующие позиции на российском рынке высокоскоростного доступа в интернет, платного ТВ, хранения и обработки данных, а также кибербезопасности.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чем крепче напиток, тем дольше его аромат остаётся в дыхании человека.