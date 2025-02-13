Подводный кабель "Ростелекома" снова в строю: восстановительные работы завершены

"Ростелеком" устранил повреждение подводного кабеля в Балтийском море

"Ростелеком" официально сообщила о полном завершении восстановительных работ на подводном кабеле, проложенном в Балтийском море.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Рабченок, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ростелеком Румянцево

Представители "Ростелекома" заявили, что инцидент с кабелем произошел в северной части Балтийского моря, в зоне исключительной экономической ответственности Финляндии. В качестве наиболее вероятной причины повреждения в компании назвали внешнее воздействие, предположительно вызванное якорем некоего иностранного судна. По мнению специалистов, повреждение могло стать следствием нарушения установленных правил судоходства в данном районе.

В "Ростелекоме" особо подчеркнули, что в настоящее время работоспособность подводной линии связи, имеющей стратегическое значение для соединения Калининградской области с основной территорией Российской Федерации, восстановлена в полном объеме. В компании подтвердили успешное окончание всех необходимых восстановительных мероприятий.

Таким образом, инцидент с подводным кабелем "Ростелекома" в Балтийском море можно считать исчерпанным, и связь по данной линии функционирует в штатном режиме.

Уточнения

ПАО «Ростелеко́м» — российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги связи, цифровые услуги и сервисы населению и другим организациям. Компания обеспечивает услуги широкополосного доступа в Интернет, интерактивного телевидения, сотовой связи, местной и дальней телефонной связи, а также сервисы виртуализации (так называемые «облачные услуги», ЦОД) и другие. Занимает лидирующие позиции на российском рынке высокоскоростного доступа в интернет, платного ТВ, хранения и обработки данных, а также кибербезопасности.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.