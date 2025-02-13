Британская программа Type 83: корабли, которые изменят баланс сил на море и в экономике

2:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Британская программа эсминцев нового поколения Type 83, являющаяся ключевой частью Future Air Dominance System (FADS), обещает стать мощным импульсом для судостроительной отрасли и экономики страны.

Фото: flickr.com by MC3 Billy Ho/U.S. Navy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ корабль сша

Как отметила министр обороны Мария Игл в своём выступлении в парламенте 11 февраля 2025 года, проект должен заменить существующие возможности морской противовоздушной обороны, обеспечиваемые эсминцами типа 45, и сейчас находится на этапе разработки концепции.

На вопрос члена парламента от лейбористской партии Люка Эйкхерста о национальной вовлечённости в производство и проектирование новых кораблей, Игл заявила, что окончательные решения относительно строительства кораблей пока не приняты.

Она добавила, что это будет определено в процессе коммерческих переговоров, но подтвердила: программа рассчитана на поддержку рабочих мест в судостроительной отрасли, по крайней мере, до середины 2040-х годов, в зависимости от масштаба реализации, пишет UK Defence Journal.

Представитель Министерства обороны также подчеркнула, что особое внимание будет уделено роли британских компаний и местных сообществ в реализации проекта. Анализ цепочки поставок и учёт социальной ценности станут неотъемлемой частью процесса.

Игл уточнила, что такие аспекты, как вклад в экономику и суверенные интересы Великобритании, будут учитываться при принятии инвестиционных решений.

Программа Type 83 станет не только технологическим прорывом, но и инструментом для укрепления оборонной стратегии страны. По словам Игл, проект подчёркивает уникальные возможности британской судостроительной отрасли, включая передовые инновации и широкий спектр навыков, необходимых для создания эсминцев нового поколения.

Министерство обороны Великобритании пока не раскрыло, на каких верфях будут строить корабли, но заверило, что проект принесёт значительную пользу как местным экономикам, так и национальным оборонным возможностям.

Уточнения

Эска́дренный миноно́сец (сокр. эсми́нец) — класс многоцелевых боевых быстроходных манёвренных кораблей, предназначенных для борьбы с подводными лодками, летательными аппаратами (в том числе ракетами) и кораблями противника, а также для охраны и обороны соединений кораблей или конвоев судов при переходе морем.



Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.



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