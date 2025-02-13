Российский СПГ живёт вопреки санкциям: путь длиной в 25 000 морских миль

Санкции, введённые США, продолжают усложнять доставку сжиженного природного газа (СПГ) с российского завода "Арктик СПГ 2". Недавно танкер East Energy завершил разгрузку своего груза на плавучей барже "Коряк", которая располагается на Камчатке. Путешествие судна длиной около 25 000 морских миль началось ещё в сентябре 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

После отправления из арктического терминала "Арктик СПГ 2" судно прошло Северный морской путь и в октябре прибыло в бухту Находка на Дальнем Востоке. Проведя зиму в ожидании в Японском море, East Energy направился к барже "Коряк" в феврале 2025 года, чтобы разгрузить оставшийся газ.

Как сообщают аналитики, баржа "Коряк" с максимальной вместимостью 360 000 кубометров теперь полностью загружена, несмотря на потери газа из-за испарения. Основатель Eikland Energy Кьелл Эйкланд отмечает, что для более крупных судов, таких как Nova Energy, места для разгрузки больше нет.

Между тем на фоне санкций завод "Арктик СПГ 2" вынужден был приостановить свою работу. Первая линия была выведена из эксплуатации в октябре 2024 года, вторая — так и не была запущена в декабре, а строительство третьей остановлено.

Тем не менее, несмотря на все сложности, Россия демонстрирует рекордные показатели по производству СПГ. Завод "Ямал СПГ" отправил более 250 партий газа общим объёмом 19,6 млн тонн, а общий объём экспорта из России достиг 33,6 млн тонн.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.



А́рктик СПГ 2 (англ. Arctic LNG 2) — проект компании «Новатэк» по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове (на противоположной от Ямала стороне Обской губы).



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