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Газировка, рубины и казаны для плова: Афганистан нарастил экспорт в Россию

1:13
Экономика

Афганистан начал экспортировать в Россию разнообразные товары, среди которых газированные напитки, специи, фрукты и драгоценные камни. Об этом рассказал российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Энергетические напитки
Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Энергетические напитки

С его слов, основную часть поставок составляют сухофрукты и изюм. Также в Россию поступают овощи, виноград и гранаты, выращенные в южных регионах Афганистана, хотя пока объёмы остаются небольшими.

Особое внимание уделено специям и лекарственным травам. Россияне начинают знакомиться с афганским шафраном, который называют "красным золотом" Востока, а также с лавандой, чабрецом и солодкой.

Кроме того, среди экспортируемых товаров — газированные и энергетические напитки, пишет РИА "Новости".

Афганистан также поставляет в Россию хромовые руды, минералы, рубины и изумруды. Как отметил Жирнов, отдельным спросом пользуются афганские казаны для приготовления плова.

"Ценители афганской кухни знают, что настоящее блюдо нужно готовить именно в традиционном афганском казане", — подчеркнул посол.

Уточнения

Афганиста́н — государство в Центральной Азии, также относящееся и к Южной Азии. Население на 2022 год — 34 262 840 человек; территория — 652 864 км². Занимает 45-е место в мире по численности населения и 40-е по территории.

Руби́н (лат. rubens, rubinus — красный; устар. «сардис, лал, красный яхонт»), Al2O3 — минерал, разновидность корунда, относится к классу оксидов, тригональная сингония, драгоценный камень красного цвета.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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