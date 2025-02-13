Ипотечные ставки: когда ждать снижения и как это повлияет на рынок

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доступная ипотека в России вернется к своему привычному уровню к началу 2027 года.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Построение финансовых графиков

Об этом рассказал в интервью РИА Новости Михаил Гольдберг, руководитель аналитического центра "Дом.РФ". Он отметил, что согласно сценарию ставок, опубликованному Банком России, полная доступность ипотеки ожидается к концу 2026 — началу 2027 года. До этого момента ставки останутся высокими, однако при оптимистичном сценарии можно ожидать снижение процентных ставок по ипотеке уже в 2025 году.

Если ключевая ставка начнет снижаться, ипотечные ставки могут уменьшаться быстрее, чем ключевая. Гольдберг объяснил, что такая же динамика наблюдается и при резком росте ключевой ставки — ипотечные ставки в этом случае также растут быстрее.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.





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