Молдовагаз отправил в Приднестровье 3 млн кубометров газа

Компания "Молдовагаз" направила 3 миллиона кубометров природного газа в Приднестровье для обеспечения стабильной работы газотранспортной системы республики.
Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на пресс-службу компании. Согласно постановлению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, 11 февраля 2025 года "Молдовагаз" предоставил этот объем газа ООО "Тираспольтрансгаз" в качестве займа, чтобы поддержать бесперебойную работу газотранспортной системы и гарантировать надежное функционирование энергетической системы Молдавии.
10 февраля комиссия разрешила транзит газа в Приднестровье от венгерской компании MET Gas and Energy Marketing AG.
Ранее стало известно, что в Приднестровье полностью восстановлено газоснабжение для бытовых потребителей.
Транзит — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.
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