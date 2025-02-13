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Молдовагаз отправил в Приднестровье 3 млн кубометров газа

0:53
Экономика

Компания "Молдовагаз" направила 3 миллиона кубометров природного газа в Приднестровье для обеспечения стабильной работы газотранспортной системы республики.

Природный газ
Фото: Creative Commons by by ReubenGBrewer, by ReubenGBrewer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Природный газ

Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на пресс-службу компании. Согласно постановлению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, 11 февраля 2025 года "Молдовагаз" предоставил этот объем газа ООО "Тираспольтрансгаз" в качестве займа, чтобы поддержать бесперебойную работу газотранспортной системы и гарантировать надежное функционирование энергетической системы Молдавии.

10 февраля комиссия разрешила транзит газа в Приднестровье от венгерской компании MET Gas and Energy Marketing AG.

Ранее стало известно, что в Приднестровье полностью восстановлено газоснабжение для бытовых потребителей.

Уточнения

Транзит — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.

 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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