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Просроченная задолженность: кредитная нагрузка россиян растёт

1:35
Экономика

Уровень просроченной задолженности по кредитам наличными в 2024 году увеличился в 1,5 раза и достиг 1,8%, согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Пустой кошелёк
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустой кошелёк

Этот показатель стабильно рос на протяжении всего прошлого года, в то время как до этого минимум три года оставался на уровне около 1,1%, сообщают "Известия".

Эксперт "Банки.ру" Инна Солдатенкова отметила, что россиянам становится все труднее выплачивать кредиты из-за высокой инфляции, которая в начале февраля 2024 года составила в среднем 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков добавил, что рост доходов в 2024 году уже начал замедляться, а реальные расходы граждан увеличились, что может привести к проблемам с обслуживанием долгов.

Экономист РЭУ имени Плеханова Венера Шайдуллина объяснила рост просроченной задолженности общей закредитованностью населения, которая достигла исторических максимумов. По данным за декабрь, общий объем долгов граждан перед кредитными организациями, включая ипотеку, составил 37 триллионов рублей.

Экономист Алексей Кричевский подчеркнул, что важно учитывать, как распределяются долги среди граждан. Обычно у самых закредитованных людей доходы растут медленнее, что делает им труднее справляться с кредитами.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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