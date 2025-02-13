Тихоокеанская сельдь подешевела: что стоит за снижением цен

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 января по 9 февраля 2025 года оптовые цены на мороженую тихоокеанскую сельдь снизились на 20% и составили 120 рублей за 1 кг.

Фото: flickr.com by Lars Plougmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Маринованная сельдь

Это следует из обзора ФГУП "Национальные рыбные ресурсы" ("Нацрыбресурс"), с которым ознакомились "Ведомости". Сельдь подешевела сильнее всего среди основных видов рыбы, добываемых на Дальнем Востоке, благодаря высоким темпам вылова.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев подтвердил, что вылов тихоокеанской сельди "на подъеме". В прошлом году объемы увеличились на 14% и превысили 450,000 тонн. С начала этого года, по данным ВАРПЭ, уже выловлено более 110,000 тонн, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Уточнения

Экспортёр — сторона в международных экономических отношениях, поставляющая товары, услуги, труд, капитал, другие предметы международной торговли другой стороне (импортёру), которая использует их для производства других товаров, услуг или потребляет.





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